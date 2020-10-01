الهباش: صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل في فلسطين بعد صلاة الجمعة

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إنه ستقام صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد صلاة الجمعة غدًا في فلسطين، تكريمًا لروح الفقيد الكبير، وعرفانًا لمواقفه الإنسانية، ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية في المحافل كافة.

وأكد الهباش عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية الكويتية، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين قد أجرى اتصالًا مع أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح لتعزيته بالفقيد الكبير، متمنيًا له وللكويت الحفظ والأمن والازدهار .

وأضاف الهباش أن الرئيس سوف يوفد وفدًا رفيع المستوى الى الكويت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه لتقديم واجب العزاء في الراحل العزيز.