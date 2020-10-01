أبو غزالة: فيروس كورونا سيستمر 4 سنوات!

توقع رجل الأعمال الفلسطيني المعروف طلال أبو غزالة أن تستمر موجات جائحة كورونا (كوفيد_19) لمدة 4 أعوام على الأقل، داعياً إلى التكيف والتأقلم مع الفيروس، بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وقال أبو غزالة في حوار خاص مع "شهاب": "إن العالم سيعيش مع الجائحة لـ4 أعوام على الأقل"، داعياً لعدم الانخداع كثيراً بقصة إيجاد لقاح ضد الفيروس المستجد، وإنه سيحل مشكلة العالم.

وأضاف أن التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين عن قرب انتهاء أزمة كورونا تأتي في إطار التطمينات وعدم إثارة البلبلة، ودعا لاتخاذ إجراءات احترازية لتجاوز الأزمة بنجاح.