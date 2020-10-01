قيامة عثمان 28 الجزء الثاني مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 مترجمة قصة عشق أحداث مثيرة ومشوقة

أعلنت قناة atv التركية عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 مترجمة للعربية أن موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان يوم الأربعاء القادم الساعة الثامنة بتوقيت تركيا ، حيث سيتم عرض مسلسل المؤسس عثمان كل أربعاء من كل أسبوع.

و حصد المسلسل نسبة مشاهدات ضخمة في الوطن العربي ويعود نجاح مسلسل قيامة عثمان في الموسم الأول إلى حديثه عن تأسيس الدولة العثمانية حيث أن المسلسل خلفاً لمسلسل قيامة أرطغرل الشهير الذي حقق نجاحاً بهاراً عند عرض أجزاءه الخمسة حيث يعد المسلسل مكملاً لمسلسل ارطغرل.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28

نشرت قناة atv التركية الإعلان الترويجي الثاني من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 حيث ظهر في الإعلان الترويجي الرهيب أحداث مثيرة وهي الحرب الكبرى ضد الصليبين حيث ستكون الحرب بقيادة الغازي عثمان بن ارطغرل حيث يحقق عثمان انتصاراً كبيراً في حربه ضد الصليبين.

كما يبدأ الجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان ببدأ تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان وبدأ الحروب والغزوات ضد أعداء الدولة العثمانية وليدة اللحظة التي تبدأ كأنها يوم القيامة على أعداء الدولة العثمانية حيث يتميز مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني عن باقي المسلسلات التاريخية نظراً لسرده قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان غازي بن ارطغرل الذي أسس حقبة جديدة في عهد الأتراك والترك حيث واكب موقع النهضة نيوز مسلسل قيامة عثمان الجزء الأول ووفر جميع حلقات المسلسل مترجمة للغة العربية بجودة عالية للمشاهدين في الوطن العربية والتي نالت إعجاب مئات الاف المعجبين العرب وعشاق المسلسلات التاريخية.

وانتهت أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الأول بمهاجمة عثمان غازي وقبيلة الكاي قلعة آيا صوفيا وفتحها وقتل صوفيا ورفع راية قبيلة الكاي على أسوار القعلة البيزنطية حيث يتوقع الكثيرون بأن الجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان سيكون مختلف وذو أحداث أكثر أهمية ومشوقة وتاريخية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان اجلزء الثاني الحلقة 28

وكشفت قناة atv التركية عن إعلان مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 28 مترجمة والتي يظهر به عثمان غازي بن ارطغرل ومؤسسين وداعمين عثمان في تأسيس الدولة حيث سيكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 28 خلال شهر أكتوبر القادم يوم الأربعاء 7-10-2020 الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول تأسيس إنشاء الدولة العثمانية، إذ إن الفنان الشهير بوراك أوزجفيت والذي يحاكي شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل والذي يؤسس الدولة العثمانية حيث يكمل ما بدأه والده أرطغرل من الحرب على الصليبيين والتتار والروم والفرس حتى يتمكن من تأسيس الدولة.