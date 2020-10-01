الشركة المنشأة لبرج خليفة تعلن افلاسها و تحل نفسها

صوت المساهمون في شركة أرابتك القابضة، والتي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، على حل شركة البناء المثقلة بالديون، وذلك في خطوة من المحتمل أن تؤثر على آلاف الوظائف، بالإضافة إلى عشرات الموردين و المقاولين العاملين في الخليج .

وقال المتحدث باسم الشركة التي أشرفت على إنشاء برج خليفة الشهير : " بعد النظر في عدد من الخيارات الاستراتيجية، صوت مساهمو شركة أرابتك القابضة على وقف أعمال الشركة و تصفيتها بسبب وضعها المالي غير المستقر ".

من جهته كشف رئيس أبحاث الأسهم في شركة كابيتال للإحصاءات الاستراتيجية المالية جاب ميجر: " إن تأثير قرار تصفية هذه الشركة على الوظائف سيكون حاداً للغاية، وذلك لأنه لديها حوالي 40 ألف موظف ".

شركة أرابتك التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها و يدعمها صندوق الثروة السيادية، دعت "مبادلة" للاجتماع بالمساهمين بعد أن تكبدت خسائر قدرها 216 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وأشارت إلى أنها تعاني من شح السيولة و محدودية المشاريع الجديدة، مضيفة أنها تبحث عن مستشار لإعادة هيكلة الديون المتراكمة عليها .

محلل الأسهم ورئيس الأبحاث في شركة شعاع للأوراق المالية هارشجيت أوزا ، قال إن شركة أرابتك لديها نحو 5 مليارات درهم في شكل ذمم مدينة و مستحقات وسلف، بالإضافة إلى ما يصل إلى 1.8 مليار درهم من الديون المستحقة، وحذر من أن البنوك و الدائنين سيجدون صعوبة في استرداد خسائرهم بعد تصفية الشركة، مضيفاً بأنه سيكون "لتصفية الشركة تأثير سلبي على الاقتصاد الإماراتي و الوظائف بخلاف انكشاف أزمات البنوك بلا شك ".

وتأسست شركة أرابتك عام 1975 ، و قد لعبت دورا أساسيا في بناء بعض المعالم الأكثر شهرة في الإمارات العربية المتحدة ، مثل متحف اللوفر في أبو ظبي و برج خليفة في دبي ، و الذي صنف على أنه أعلى مبنى في العالم . و قد قدرت قيمتها بنحو 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) عندما كانت قد بلغت ذروة نجاحها عام 2014 ، في حين أن قيمتها قد أصبحت تبلغ الآن 795 مليون درهم فقط ، و ذلك وسط انخفاض قيمة سهما بما يصل إلى 60٪ خلال العام الجاري وحده .