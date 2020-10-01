التنمية الاجتماعية تبدأ صرف الحصة الغذائية الشهرية من برنامج القسائم الشهرية

اعلن مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذ لؤي المدهون وبحضور مدير عام الشؤون المالية والإداريةأ. ايمن عبود عن البدء اليوم في صرف الحصة الغذائية الشهرية الدورية من مشروع القسائم الشرائية لمستفيدين وزارة التنمية الاجتماعية والممول من برنامج الاغذية العالمي.

و يستفيد من المشروع 23300 أسرة بما يعادل 120 ألف فرد من المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة ومصنفين حسب معادلة الفقر المعمول بها في وزارة التنمية ضمن افقر الفقراء وهي حالات مواطنة فقط، حيث يتم شحن الرصيد بشكل شهري بدلا من عملية الشحن التي كان تتم بشكل اسبوعي وذلك في ظل استمرار ازمة كورونا،

و اوضح ان عملية التسوق من المحلات التجارية البالغ عددها 200 سوبرماركت موزعين علي جميع المناطق في قطاع غزة تتم بأشراف مباشر من قبل طواقم وزارة التنمية المنتشرة في جميع المحافظات ، حيث تتم مراقبة عمليات الاستلام من قبل المستفيدين ومتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية ومدى تنوعها ومدى التزام المحلات في اجراءات معايير السلامة المعممة من قبل وزارة الصحة.