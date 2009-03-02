وكالة « سي اي ايه » اتلفت 92 شريط فيديو تتضمن استجواب اشخاص متهمين بالارهاب

فلسطين اليوم-وكالات

أتلفت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي اي ايه" 92 شريط فيديو تتضمن استجواب اشخاص متهمين بالارهاب كما اعلن مدع عام للحكومة الاميركية الاثنين في رسالة الى القاضي المكلف هذا الملف حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها.

وهذا العدد اكبر بكثير مما اقرت به الوكالة حتى الان.

واضاف ليف داسن في رسالته "بات بامكان الوكالة تحديد عدد تسجيلات الفيديو المتلفة" واضاف "اتلف 92 تسجيلا".

وسبق لمدير الوكالة مايكل هايدن في 6 كانون الاول (ديسمبر) الماضي ان اقر بان اجهزته اتلفت عام 2005 عدة افلام فيديو سجلت عام 2002 لمحققين يستخدمون في استجواباتهم اساليب مثيرة للجدل.