تسجيل اعلى عدد وفيات بفيروس كورونا في الاردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 69 حالة.

وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 1274 محلية".

وبحسب الايجاز توزعت الاصابات المحلية على النحو الآتي:

"538 في العاصمة عمان، 534 في الزرقاء، 119 في البلقاء، 24 في إربد منها حالة في لواء الرمثا، 23 في جرش، 11 في مأدبا، 7 في المفرق، 5 حالات في كل من معان والعقبة وعجلون، 3 حالات في الكرك، بالإضافة إلى حالتان خارجيتان".