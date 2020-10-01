إقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل بالمسجد الأقصى

أقام مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في مدينة القدس صلاة الغائب، الخميس، على روح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب ،"أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم صلاة الغائب في المسجد الأقصى المبارك، عن روح طيب الذكر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

وأضافت الدائرة، إن الصلاة جاءت "في رسالة تضامن مع أبناء هذا البلد الطيب، وتخليداً لذكرى المرحوم ومواقفه التاريخية، والتي انحاز فيها الى قضايا أمته وهمومها، وعلى رأسها قضية المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس".

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس "إننا اليوم نعزي أنفسنا وأبناء دولة الكويت العربية الشقيقة في مصابهم الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يختار لهذا البلد الطيب من يحفظ عهد الفقيد ورسالته التي عاش ومات عليها".

وتم أداء الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بحضور جمع من أبناء المدينة المقدسة، وعلمائها، وعدد من أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية، وكبار موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

والثلاثاء الماضي، أعلن الديوان الأميري وفاة الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.