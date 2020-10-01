تطوير محرك نووي للصواريخ الفضائية الامريكية لغزو الفضاء

خصصت وكالة DARPA 14 مليون دولار أمريكي لتطوير محرك نووي للصواريخ الفضائية. بمساعدتها، الجيش الأمريكي سوف يغزو الفضاء بالقرب من القمر.

المشروع الجديد يسمى DRACO ("التنين"). هذا هو اختصار لـ Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. فازت شركة Gryphon Technologies في المنافسة على تنفيذ المشروع، حسب موقع الشركة.

إذا نجح هذا النظام، فسيحدث ثورة في استكشاف الفضاء.

وكان قد أعلن رئيس قيادة العمليات الفضائية لقوات الفضاء الأمريكية، اللواء جون شو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر عسكريين في الفضاء الخارجي.

وأشار شو إلى أن العسكريين سيكونوا قادرين على التحكم في مراكز القيادة في بيئة القمر أو غيرها من الفضاء المجهز خارج الأرض.