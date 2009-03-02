الأمن المصري: ضبط 10 أنفاق في رفح والعثور على 3 مخازن متفجرات في سيناء

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت مصادر أمنية مصرية مساء اليوم الاثنين أن سلطات الأمن المصرية تمكنت من ضبط 10 أنفاق في منطقة البراهمة جنوب رفح، فيما عثرت على ثلاثة مخازن بها مواد متفجرة في شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تمت في إطار حملة مكثفة لأجهزة الأمن المصرية في سيناء وذلك في أعقاب تفجير الحسين الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة عدد آخر بجروح.

وقالت المصادر إن العناصر الأمنية قامت بتفجير ثلاثة من هذه الأنفاق وتدميرها، مشيرة إلى أن العمل جار على تدمير العدد الباقي منها.

وأضافت أن السلطات عثرت على المخزن الأول في منطقة القريعة التابعة لمدينة الشيخ زويد وأنها عثرت بداخله على 150 كيلومتر من مادة تي إن تي شديدة الانفجار وبعض مخلفات الحرب.

وتابعت أن السلطات عثرت على المخزن الثاني في منطقة التومة بالشيخ زويد أيضا وكان بها ربع طن من مخلفات الحروب وقنابل ومادة تي إن تي، بينما عثر على المخزن الثالث في منطقة الأحراش في رفح بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وبها 20 صاروخا ومخلفات حروب.