بلدية دير البلح ووكالة الغوث تفتتحان مشروع العمارات السكنية  لسكان المخيم

افتتحت بلدية دير البلح ووكالة الغوث الدولية مشروع العمارات السكنية لسكان مخيم دير البلح والممول من الحكومة الفدرالية الألمانية من خلال التعاون الألماني بقيمة 8 مليون دولار.

وحضر مراسم الافتتاح نائب مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ومدير دائرة الهندسة ورئيس اتحاد المقاولين العرب ولجنة تطوير مخيم دير البلح وشركة الوثبة الذهبية (الشريف اخوان).

وقال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع تطوير مخيم دير البلح، والذي يتضمن بناء 11 عمارة سكينة لاستيعاب 120 أسرة من سكان المخيم سيتم نقلهم للسكن في هذه العمارات بعد تسليم بيوتهم

وفي إطار خطة تطوير المخيم بين أنه سيتم الاستفادة من أماكن البيوت التي سيتم تسليمها كمساحات خضراء بالمخيم تساهم في التخفيف من الاكتظاظ السكاني فيه.

وذكر أنه من المقرر أن تبدأ الشركة المنفذة أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة والتي ستستمر ستة أشهر للانتهاء من أعمال المشروع حسب الخطة الموضوعة.