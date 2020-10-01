سوريا توضح موقفها من التطبيع العربي مع "اسرائيل"

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا توضح فيه موقف الدولة السورية من التطبيع العربي (الاماراتي والبحريني) مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية.

واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال تضر بالقضايا العربية عموماً وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السورية أنها "التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي، منهجاً مبدئياً وثابتاً، يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق، واستباحة الأرض، وتكريس سياسات الأمر الواقع".

وقالت الخارجية أن الشعب السوري قدم في سبيل ذلك -وما يزال- الدماء والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة".

وشددت على موقف بلادها الثابت والمبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها.

وفقًا للبيان فقد أكدت أنها "كانت وستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عموماً، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى ان التجارب السابقة، من أن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتاً، ولم يزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً".

وأكد بيان الخارجية أن موقف سوريا كان ولا يزال واضحاً "ضد كل من وقع سابقاً وكل من سيوقع مستقبلاً على أي اتفاق مع العدو الإسرائيلي لا يعيد الحقوق والأراضي المحتلة".

وختم البيان بأن حرب سوريا ضد الإرهاب وكل ما تعانيه من تبعاتها حتى اليوم، "لم تزدها إلا تمسكاً بمبادئها برفض التطبيع وبتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وفق القوانين والقرارات الأممية الواضحة المنصوص عليها".

ووقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، في 15 أيلول/سبتمبر، على اتفاق "التطبيع مع اسرائيل" في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.