"تنسيقي مؤسسات القطاع الخاص" يوضح موقفه من تصريحات مجدلاني

استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة اليوم الخميس، تصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بحق موظفي السلطة بقطاع غزة.

وقال المجلس التنسيقي في بيان له: "إن تصريحات مجدلاني أساءت لأبناء قطاع غزة كافة سواءً كانوا موظفين أو غير موظفين"، مؤكدًا أن تصريحاته في غاية الخطورة وتجاوزت الأخلاق وجميع المعايير لحقوق الموظفين القانونية في القطاع.

وأكد المجلس، أن قطاع غزة تعرض لظلم تاريخي ما زال مستمرًا من القريب والبعيد والعدو والصديق على مدار فترة الانقسام والحصار الظالم منذ عام 2006 حتى الآن".

وأوضح المجلس في البيان، أن قطاع غزة تعرض لظلم كبير من السلطة الفلسطينية ويتمثل ذلك فيما يلي: (عدم المساواة - التمييز الوظيفيّ في مؤسسات السلطة - فرض الاجراءات العقابية - ظلم الحكومات المتعاقبة - عدم المساواة المتعمد لكافة شرائح المجتمع".

وأكد المجلس التنسيقي وقوف ودعم ومؤازرة القطاع الخاص لحقوق الموظفين، ووقف سياسة التميز الوظيفي، ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوقهم.

ودعا المجلس، حكومة اشتية بالاضطلاع بمسؤولياتها، والنظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع الصناعي والتجاري والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، ودعمه واعادة دعم وتشغل مئات المصانع المغلقة للتخفيف من البطالة واستيعاب العمال والخرجين، كما دعا الحكومة لمواصلة عملها بقطاع غزة، والتعاطي مع مشاكله بشكل دائم وليس موسمي.

وكان الوزير مجدلاني أدلي بتصريحات صحفية قال فيها: "إنه ليس للموظفين بغزة حقوق، وليس لهم حق المطالبة بأي حقوق وظيفية متأخرة"، مدعياً أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين في بيوتهم حسب قوله.