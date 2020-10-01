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محكمة تقضي بإعدام العاهل السعودي وولي عهده

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:35 - 01 أكتوبر 2020
الملك سلمان وولي عهده محمد الملك سلمان وولي عهده محمد
تقارير
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قضت محكمة يمنية بإعدام 10 من المتهمين في قضية استهداف طيران التحالف العربي حافلة طلاب ضحيان، بينهم العاهل السعودي وولي عهده والرئيسان الأمريكي واليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، الأربعاء، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صعدة، عقدت جلسة برئاسة القاضي رياض الرزامي، في قضية استهداف طيران التحالف العربي حافلة طلاب ضحيان في مديرية مَجز.

وأكدت أنه تمت إدانة 10 من المتهمين في القضية، وحكم عليهم بالإعدام، وهم “سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ودونالد ترامب، وجيمس نورمان ماتيس، وجيزال نورتون انسكوارتز، وعبد ربه منصور هادي، وعلي محسن صالح الأحمر، وأحمد عبيد بن دغر، ومحمد علي أحمد المقدشي”.

وأشارت إلى أن منطوق الحكم تضمن إلزام المدانين بدفع غرامة 10 مليارات دولار، لأولياء دم المجني عليهم.

وقالت الوكالة: "قيدت النيابة استئنافها الجزئي للفقرة الخامسة من منطوق الحكم، وفي حق من شملهم قرار الاتهام ولم تفصل فيه المحكمة، وضم محامي الادعاء الخاص، همدان شانع، استئنافه إلى استئناف النيابة، فيما احتفظ المحامي المنصب عن المدانين، عبدالوهاب الفضلي، بحق الاستئناف عن من نصب عنهم".

ويذكر أن ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية، قتلت عشرات الأشخاص، بينهم أطفال كانوا يستقلون حافلة، في سوق ضحيان في شمال محافظة صعدة، وهي المعقل الرئيسي للحوثيين في اليمن.

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