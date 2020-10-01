رئيس قطاع المعلمين في الاونروا يحذر من تبعات دفع نصف راتب للاشهر القادمة

أكد رئيس قطاع المعلمين في "الأونروا" بغزة الدكتور محمود حمدان أن قرابة الـ30.000 موظف يعملون في مناطق العمليات الخمس للأونروا، سيتضررون في حال تم دفع نصف راتب لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

و اوضح حمدان انه سيتم التأكد من صحة تصريحات مدير عمليات الأونروا في غزة ماتيس شمالي، بشأن دفع نصف راتب"، مُشدّداً على خطورة هذه هذه التصريحات أو قبولها، لأنّها خطوط حمراء للاجئين

و اضاف: "سنعقد اجتماعًا للاتحادات الخمس في مناطق عمل الوكالة؛ لبلورة موقف واضح، ونرفع الأمر للمفوض العام"، مُعتبراً أنّ الحديث عن الأزمة المالية للأونروا أصبح سنوياً ويتكرر باستمرار".

و تساءل حمدان: "لماذا لا تكون هناك ميزانية ثابتة للأونروا في الأمم المتحدة؛ كبقية الهيئات التابعة للأمم المتحدة؟"

و اشار الى انه تمت المطالبة بميزانية ثابتة للأونروا؛ حتى لا تبقى رهينة بالتجاذبات السياسية، خاصةً أنّها مؤسسة تم إنشائها بموافقة 180 دولة"

و قال حمدان إن الأونروا مؤسسة إغاثية وتشغيلية، والأصل في ظل أزمة جائحة كورونا، أنّ تزيد من خدماتها الصحية والإغاثية والتشغيلية"، مُشدّداً على رفض القبول باستمرار الحديث عن الأزمة المالية