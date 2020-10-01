حمدان: 30 ألف موظف في "الأونروا" سيضررون حال دفع نصف راتب شهري

أكد رئيس قطاع المعلمين في "الأونروا" بغزة الدكتور محمود حمدان، اليوم الخميس، أن ـ30.000 موظف يعملون في مناطق العمليات الخمس لـ"لأونروا"، سيتضررون في حال تم دفع نصف راتب لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وقال حمدان في حديث صحفي: إنه "سيتم التأكد من صحة تصريحات مدير عمليات الأونروا في غزة ماتيس شمالي، بشأن دفع نصف راتب"،

وشدّد على خطورة هذه التصريحات أو قبوله بشأن رواتب الموظفين ؛ لأنّها خطوط حمراء تمس بحقوق الاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاتحادات الخمس ستعقد اجتماعًا في مناطق عمل الوكالة؛ لبلورة موقف واضح، مع رفع الأمر للمفوض العام ماتيس".

وذكر أنّ الحديث عن الأزمة المالية لـ"لأونروا" أصبح سنوياً ويتكرر باستمرار.

وتساءل حمدان :لماذا لا تكون هناك ميزانية ثابتة للأونروا في الأمم المتحدة؛ كبقية الهيئات التابعة للأمم المتحدة؟".

وأوضح أن قطاع المعلمين وغيره طالب بميزانية ثابتة للأونروا؛ حتى لا تبقى رهينة بالتجاذبات السياسية، خاصةً أنّها مؤسسة تم إنشائها بموافقة 180 دولة".

وأضاف حمدان، أن "الأونروا مؤسسة إغاثية وتشغيلية، والأصل في ظل أزمة جائحة كورونا، أنّ تزيد من خدماتها الصحية والإغاثية والتشغيلية"،

كما جدد تأكيده، على رفض القبول باستمرار الحديث عن الأزمة المالية.