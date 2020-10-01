د. حلس: قدمنا الرعاية الصحية لآلاف السيدات والأطفال بغزة رغم تفشي "كورونا"

أكدت مدير ة دائرة الأمومة والطفولة في وزارة الصحة يغزة، د. نهلة حلس، اليوم الخميس، أن وزارته باشرت عملها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسيدات والأطفال، رغم تفشي فيروس "كورونا"، وذلك لتقليل المراضة والوفيات بين السيدات الحوامل.

وأوضح حلس، أنه وزارته تابعت حالات الحمل الخطر ومنع مضاعفات الحمل للأمهات، ومتابعة حالات تنظيم الاسرة.

وبيّن أن الصحة قدمت خدمة شاملة وكاملة لجميع المستفيدات من تدخل طبي وتصوير تلفزيوني، وإعطاء السيدات الحوامل المكملات الغذائية المطلوبة والمشورة اللازمة إضافة الى وسائل تنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي الملائم لصحة السيدات واطفالهن في توخي الحيطة والحذر للوقاية من فيروس "كورونا".

وأشار خلس، إلى أن الوزارة فرزت حالات التهاب الجهاز التنفسي قبل الدخول للمعاينة.

وبلغ عدد السيدات المستفيدات من حالات الحمل الخطر من تاريخ 12-9-2020 حتى نهاية الشهر، نحو (2000) سيدة، فيما بلغ عدد حالات تنظيم الأسرة (2,329) سيدة، فيما بلغ عدد الأطفال المطعمين نحو (11) ألف طفل، وفق حلس.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة وإصابة 127 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها اليومي حول آخر المستجدات بفيروس كورونا في غزة، حالة وفاة لمواطن يدعى عبد الله مغاري (75 عامًا)متأثرًا بإصابته بالفيروس، حيثُ كان يرقد في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأكدت تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2057 عينة.

وذكرت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغت 3075 اصابة منها، 1398حالة حالات نشطة حاليا، 1655 حالة متعافين، فيما بلغت حالات الوفيات 22 حالة.