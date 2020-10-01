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الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كافة المساعدات لإجراء انتخابات في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:44 - 01 أكتوبر 2020
الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي
تقارير
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم المساعدات المالية واللوجستية لتتمكن فلسطين من اجراء الانتخابات تشريعية ورئاسية، التي دعا إليها الرئيس محمود عباس سابقًا.

سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، قال لإذاعة صوت فلسطين: إن الاتحاد الاوروبي رحب بقرار اجراء فلسطين انتخابات عامة".

ونقل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد بوريل موقف الاتحاد خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمود عباس، وفق الفرا.

وأكد اتصال بوريل مع عباس، على موقف الاتحاد الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام سبعة وستين وفق حل الدولتين ورفض صفقة القرن والاستيطان.

وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية

وذكر السفير الفلسطيني، أن الاتحاد مؤيد لفكرة عقد مؤتمر دولي للسلام وفق رؤية الرئيس.

وكان وفدين من حركة "حماس" و"فتح" قد بحثا الشهر الماضي، في السفارة المصرية في تركيا سبل اجراء انتخابات عامة في فلسطين، بتوجيه من الرئيس محمود عباس

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