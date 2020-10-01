مصادر خاصة: اجتماع الأمناء العامين للفصائل لن يعقد في 3 أكتوبر

أكدت مصادر مطلعة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لن يكون هناك اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يوم الثالث من أكتوبر/تشرين أول الحالي، كما أشيع سابقاً.

وكان من المقرر وفق تصريحات سابقة أن يعقد يوم السبت 3/10/2020، اجتماع ثاني للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام الله.

يشار إلى أنه في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".