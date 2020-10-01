أكثر من 3 آلاف مسن في فلسطين مصاب فيروس "كورونا"

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، عن إجمالي عدد المصابين من فئة "كبار السن" بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن عدد كبار السن المصابين بالفيروس في فلسطين بلغ 3,237 مصاباً أي ما نسبته 8% من المصابين، وذلك حتى نهاية شهر 9/2020.

وأعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، أمس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة و321 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية و37 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 68 إصابة في مدينة القدس (خلال اليومين الماضيين)،

وتابعت: تم تسجيل 571 حالة تعافٍ جديدة في الضفة الغربية و125 حالة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 319 حالة في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (61 و88 عاما) الشيوخ ومدينة الخليل بمحافظة الخليل، ومواطنة (54 عاماً) من بيت لحم، ومواطنة (77 عاما) من قلقيلية، ومواطن (78) من محافظة رام الله والبيرة، و3 مواطنين من مدينة القدس (خلال اليومين الماضيين).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (73)، محافظة نابلس (35)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (34)، جنين (35)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (22)، طولكرم (39)، طوباس (7)، قطاع غزة (37)، ضواحي القدس (17)، مدينة القدس (68 خلال يومين)