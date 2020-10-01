مناورة "إسرائيلية" تحاكي سقوط صاروخ على فندق بداخله مصابي "كورونا"

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مناورة تحاكي سقوط صاروخ على فندي مخصص لمصابي "كورونا" في البلدات المحتلة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "لواء الإنقاذ التابع لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أجرى مؤخرا مناورة تحاكي سقوط صاروخ أُطلق من غزة على فندق مخصص لمصابي كورونا".

واستخدمت قوات الاحتلال في المناورة آليات وأجهزة عدة مخصصة في حالات الإنقاد، والكوارث البيئية.

ويحاول الاحتلال من هذه المناورة تشهير صورة غزة أمام العالم، وأنها ضحية لصواريخها، علمًا أن جيش الاحتلال الذي يحاصر القطاع منذ اكثر من عقد، يٌصنف عالميًا من الجيوش الأكثر استخدامًا للأسلحة الفتاكة.



