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طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس الموفق 1-10-2020

  • فلسطين اليوم - اقتصاد
  • 11:17 - 01 أكتوبر 2020
طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس الموفق 1-10-2020 طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس الموفق 1-10-2020
تقارير
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الخميس الموافق 1-10-2020، ارتفاعاً بعد هبوط أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية الشيكل، خلال هذه الفترة، في ظل استمرار جائحة "كورونا" في دول العالم.

أسعار الذهب في أسواق فلسطين وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 24    208.41 شيكل    $60.94

سعر الذهب عيار 22    191.04 شيكل    $55.86

سعر الذهب عيار 14    121.57 شيكل    $35.55

سعر الذهب عيار 12    104.20 شيكل    $30.47

أسعار أوقية الذهب    6,481 شيكل    $1,895

أسعار جنيه الذهب    1,459 شيكل    $426.58

أسعار كيلو الذهب    208,406 شيكل    $60,939

أسعار الذهب عيار 21    182.36 شيكل    $53.32

أسعار الذهب عيار 18    156.31 شيكل    $45.70

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