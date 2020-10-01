طالع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس الموفق 1-10-2020

تشهد أسعار الذهب في فلسطين، اليوم الخميس الموافق 1-10-2020، ارتفاعاً بعد هبوط أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية الشيكل، خلال هذه الفترة، في ظل استمرار جائحة "كورونا" في دول العالم.

أسعار الذهب في أسواق فلسطين وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 24 208.41 شيكل $60.94

سعر الذهب عيار 22 191.04 شيكل $55.86

سعر الذهب عيار 14 121.57 شيكل $35.55

سعر الذهب عيار 12 104.20 شيكل $30.47

أسعار أوقية الذهب 6,481 شيكل $1,895

أسعار جنيه الذهب 1,459 شيكل $426.58

أسعار كيلو الذهب 208,406 شيكل $60,939

أسعار الذهب عيار 21 182.36 شيكل $53.32

أسعار الذهب عيار 18 156.31 شيكل $45.70