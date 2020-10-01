صحة غزة: وفاة مواطن و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة وإصابة 127 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها اليومي حول آخر المستجدات بفيروس كورونا في غزة، حالة وفاة لمواطن يدعى عبد الله مغاري (75 عامًا)متأثرًا بإصابته بالفيروس، حيثُ كان يرقد في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأكدت تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2057 عينة.

وذكرت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغت 3075 اصابة منها، 1398حالة حالات نشطة حاليا، 1655 حالة متعافين، فيما بلغت حالات الوفيات 22 حالة.