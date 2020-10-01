أسعار الخضروات والدواجن واللحوم الحمراء في أسواق غزة اليوم الخميس

تواصل أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في غزة، اليوم الخميس 1-10-2020، استقرارهًا نسبيًا في ظل استمرار جائحة "كورونا"، وفرض وزارة الداخلية الاغلاق الجزئي على المحافظات في إطار مواجهة الوباء.

وأعلنت وزارة الزراعة في غزة ، اليوم، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضروات وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي.

إليك قائمة متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل في الأسواق الغزية:

طماطم 2

خيار 2.5

باذنجان 1.2

بطاطس 2

بصل 2

كوسا 3

ملوخية 2

فصوليا 3

بيض 10

دجاج 10

لحمة 35

فلفل 2

جزر 2

ثوم 8

ملفوف 0

زهرة 4

قرع 2

ليمون 2