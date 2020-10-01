أسعار الخضروات والدواجن واللحوم الحمراء في أسواق غزة اليوم الخميس

تواصل أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في غزة، اليوم الخميس 1-10-2020، استقرارهًا نسبيًا في ظل استمرار جائحة "كورونا"، وفرض وزارة الداخلية الاغلاق الجزئي على المحافظات في إطار مواجهة الوباء.
وأعلنت وزارة الزراعة في غزة ، اليوم، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضروات وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي.
إليك قائمة متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل في الأسواق الغزية:
طماطم 2
خيار 2.5
باذنجان 1.2
بطاطس 2
بصل 2
كوسا 3
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2