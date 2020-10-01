الشخرة ينبه من انتشار فيروس "كورونا" وزيادة أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة

نبّه الناطق باسم وزارة الصحة برام الله، د. كمال الشخرة، اليوم الخميس، إلى أن انتشار فيروس "كورونا" وحجم الإصابات، سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة مع قدوم فصل الشتاء.

وأكد الشخرة، في حديث له على تلفزيون فلسطين، أن وزارته تقوم بفحص المخالطين ومن لديهم أعراض، مشدّدًا على أن المخالطة ما زالت السبب الأول لانتشار الفيروس.

وقال: إنّ "حدة انتشار فيروس كورونا تراجعت مقارنة بالأيام الماضية، وإن وزارة الصحة وفرت بشكل جزئي مسحات كورونا بما يكفينا لعشرة أيام".

ولفت إلى أن المناسبات والحفلات لا زالت متواجدة في عديد المحافظات، عدا بعض المناطق التي يوجد بها التزام.

وطالب المواطنين بأن أي مريض يحمل الفيروس وعليه أعراض، وحتى لو كانت قليلة كارتفاع في دراجة الحرارة، بمراجعة الصحة فورًا حتى لا تسوء حالته.

وناشد المواطنين بضرورة مراجعة الصحة حال علمه بأنه خالط مريض "كورونا".

وذكر الشخرة، لجنة المتابعة والمراقبة في الحكومة تابعت بجهود حثيثة الإجراءات الوقائية، وفرض الاغلاق في بعض المناطق حال عدم التزام المواطنين بالتعليمات.

ونوه إلى أن هذا الإجراء أدى إلى التزام حوالي 50% في بعض المناطق، مع وجود تجاوزات في مناطق أخرى.

وأشار الشخرة، إلى أن هناك وعودات بتزويد الوزارة بالعطاءات التي تم ارسائها على فلسطين.

وأوضح الشخرة، أن الصحة تقوم بتزويد المناطق أول بأول بالأدوية، مبينًا أن بعض الشركات لم تزودها بالأدوية، ويوجد تعليمات خاصة للشركات بتزويد كافة الأدوية خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة

ودعا كافة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الصادرة من الصحة والجهات الرسمية لمنع تفشي وباء "كورونا".