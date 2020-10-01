مناورة "إسرائيلية" تُحاكي سقوط صاروخ على فندق لمرضى كورونا

قالت مصادر إعلامية عبرية اليوم الخميس 1/10/2020، أن ما يسمى بالجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، أجرت مناورةً تُحاكي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، بشكل مباشر على فندق يتواجد به مرضى فيروس كورونا.

وأفاد "موقع صحيفة يسرائيل هيوم"، أن المناورة جرت في فندق سيتم هدمه قريبًا بمنطقة عراد بالنقب، حيث تم استخدامه من أجل الاستعداد لمثل هذا السيناريو الذي سيضطرون خلاله لإجلاء المرضى من أحد الفنادق، مع الحفاظ على السلامة الصحية للمرضى ولمن يعمل على إخلائهم.

وقال ضابط إسرائيلي، إنه جرى الاستعداد الجيد لمثل هذا السيناريو من أجل إخلاء المرضى وفق التعليمات الصحية المحددة.