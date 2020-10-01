"الصحة الإسرائيلية" تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 8,919 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أن عدد الإصابات النشطة في (إسرائيل) ارتفعت إلى 68,811 إصابة، فيما بلغت اعداد الوفيات إلى 1,571حالة، وفق صحيفة "معاريف".

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على تمديد فترة الإغلاق الشامل في كافة المدن المحتلة في (إسرائيل)، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح موقع "يديعوت احرونوت"، أن فترة الاغلاق ستكون لمدة 14 يومًا،؛ حتى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وصوت "الكابينت" الاسرائيلي على قرار تمديد الاغلاق وتقييد النشاطات والإجراءات في الأماكن العامة والخاصة عبر الهاتف، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التمديد أطول ثلاثة أيام ما نص عليه قرار الحكومة بشأن الإغلاق العام، وذلك لتقليص اعداد المرضى المصابين بعدوى (كوفيد-19).