ماهر الأخرس.. 67 يومًا في إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال

يواصل، اليوم الخميس، الأسير ماهر الأخرس معركته الخاوية باضرابه عن الطعام لليوم 67 يومًا على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويُعاني الأسير الاخرس (49 عامًا) من سكان مدينة جنين، من أوضاع صحية صعبة للغاية، وتزداد خطورة مع مرور الوقت، لاسيما اتباع حكومة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي اتجاه.

وأكد نادي الأسير، سابقًا، أن محاكم الاحتلال تستمر بالتواطؤ والعمل على ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري عبر قراراتها التي تمثل فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال".

وجدد نادي الأسير مطالبه بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسيرين الأخرس وشعيبات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سكان سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، حيثُ اعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات وأمضى في الأسر خمسة أعوام، فيما يقبع حاليًا داخل السجن دون توجيه تهمه له.

يشأر إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من ستة آلاف أسير داخل السجون، وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة.