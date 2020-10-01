جيش الاحتلال يواصل حالة التأهب القصوى شمال فلسطين المحتلة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، لأكثر من 70 يومًا، خشية من رد حزب الله على استشهاد أحد كوادره في سوريا في غارة نسبت "إسرائيلية".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن حالة التأهب القصوى لا زالت مستمرة قبيل عيد العرش اليهودي، في ظل اعتزام حزب الله الرد على استشهاد أحد عناصره.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في خطاب له، قد هدد جيش الاحتلال بأنه سيرد على استشهاد أحد كوادره في ريف دمشق، وعليه قرر جيش الاحتلال نشر قواته ودباباته ونظام الدفاع الجوي شمال فلسطين المحتلة.