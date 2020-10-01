حكومة الاحتلال تصادق على تمديد فترة الاغلاق الشامل لمدة 14 يومًا

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على تمديد فترة الإغلاق الشامل في كافة المدن المحتلة في (إسرائيل)، في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح موقع "يديعوت احرونوت"، أن فترة الاغلاق ستكون لمدة 14 يومًا،؛ حتى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وصوت "الكابينت" الاسرائيلي على قرار تمديد الاغلاق وتقييد النشاطات والإجراءات في الأماكن العامة والخاصة عبر الهاتف، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التمديد أطول ثلاثة أيام ما نص عليه قرار الحكومة بشأن الإغلاق العام، وذلك لتقليص اعداد المرضى المصابين بعدوى (كوفيد-19).

ويمنع القرار خروج المتظاهرين ضد سياسات بنيامين نتنياهو، لأكثر من مسافة كيلو متر واحد عن منازلهم، كما تقرر فرض غرامات مالية أشد على من يخالف التعليمات الصحية.

كما وتمنع تجمهر أكثر من 20 مستوطنًا في المناطق المفتوحة، سواء الصلوات أو التظاهرات أو غيرها.

وبحسب القناة 13 العبرية، قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو خلال نقاش بـ"الكابينت" بشأن كورونا: إنه "يجب ان نستعد للتعامل مع 5000 مريضا بحالة الخطر من المصابين بالوباء".

وأضاف نتنياهو: أن هناك "احتمالات بأن يتم البدء بعملية التطعيم ضد كورونا في البلاد، خلال شهرين أو ثلاثة".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بـكورونا في (إسرائيل) إلى 245,494 إصابة، فيما بلغت الوفيات إلى 1,569حالة.