مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس1/10/2020, عدداً من قرى ومدن الضفة المحتلة والقدس واعتقلت عدداً من المواطنين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية العيسوية شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت العيسوية، واعتقلت: يزن امجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد غازي بشارات (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه.