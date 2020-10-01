قوات الاحتلال تعتقل الصحفي طارق أبو زيد من منزله في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الصحفي طارق أبو زيد بعد اقتحام الجنود منزله الكائن في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأبدت لجنة دعم الصحفيين استنكارها الشديد لاعتقال الصحفي أبو زيد، وتطالب بالإفراج الفوري عنه مع باقي الصحفيين البالغ عددهم ٢٣ صحفيًا داخل سجون الاحتلال.

وعدّت اللجنة، اعتقال قوات الاحتلال للصحفيين، بأنه تأتي في سياق إرهاب الصحفيين ومنعهم من التغطية واخراس الصحافة وكتم الحريات الصحفية بما يخالف كافة الاعراف والمواثيق الدولية.

ودعت دعم الصحفيين، جميع المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل الأفراج عن الصحفيين وتوفير الحماية للصحفيين الذين يعملون في الميدان.