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العثور على امرأة وسط البحر بعد اختفائها مدة عامين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:54 - 30 سبتمبر 2020
العثور على امرأة وسط البحر بعد اختفائها مدة عامين العثور على امرأة وسط البحر بعد اختفائها مدة عامين
تقارير
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عثر صياد كولومبي، على امرأة طافية في وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن المرأة فقدت الاتصال بعائلتها منذُ عامين، حيثُ جرى العثور عليها طافية على المياه قرب سواحل مدينة بويرتو في أتلانتيكو.

ووثق الصياد "رولاندو فيسبال" لحظة العثور على المرأة المنهمكة جسديًا، صدفةً، أثناء إبحاره في المياه؛ حتى خروجها من البحر سالمة.

وذكرت السلطات، أن المرأة تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما، وأنها قضت ساعات طويلة في المياه، مشيرةً إلى وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها.

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

وقال المرأة في حديث لها لسائل إعلام محلية: إنها "حاولت أن تنتحر برمي نفسها في البحر، بعدما قضت أزيد من 20 عاما من العنف الأسري على يد زوجها السابق".

 

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