العثور على امرأة وسط البحر بعد اختفائها مدة عامين

عثر صياد كولومبي، على امرأة طافية في وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن المرأة فقدت الاتصال بعائلتها منذُ عامين، حيثُ جرى العثور عليها طافية على المياه قرب سواحل مدينة بويرتو في أتلانتيكو.

#EnVideo #Nacional #Atlántico



Registrado el rescate de Ángelica Gaitán de 46 años de edad, la mujer de oriunda de #Bogotá fue arrastrada por la corriente cuando se encontraba en las #playas de #Salgar en el corregimientode #PuertoColombia área Metropolitanade #Barranquilla... pic.twitter.com/8wQfVLJmWT — CNC NOTICIAS (@cncnoticias) September 28, 2020

ووثق الصياد "رولاندو فيسبال" لحظة العثور على المرأة المنهمكة جسديًا، صدفةً، أثناء إبحاره في المياه؛ حتى خروجها من البحر سالمة.

وذكرت السلطات، أن المرأة تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما، وأنها قضت ساعات طويلة في المياه، مشيرةً إلى وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها.

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

La mujer rescatada de aguas del mar Caribe en Salgar, Puerto Colombia, fue identificada como Angélica Gaitán, de 46 años, al ser atendida en el hospital de dicho corregimiento, y lo bueno es que goza de una salud estable. @salud_atlantico @ALCPTOCOLOMBIA pic.twitter.com/hYrx6HmCeW — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) September 26, 2020

وقال المرأة في حديث لها لسائل إعلام محلية: إنها "حاولت أن تنتحر برمي نفسها في البحر، بعدما قضت أزيد من 20 عاما من العنف الأسري على يد زوجها السابق".