شاهد حادث سير مروع في بريطانيا لسبب تافه

رصدت كاميرا مراقبة في إحدى الطرق في العاصمة البريطانية لندن، حادث سير مروع بسبب تصرف طائش من سائق إحدى السيارات.

ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة العاصمة البريطانية لندن (متروبوليتان) مقطع الفيديو الذي يرصد لحظة وقوع الحادث عند مدخل أحد الأنفاق.

وقالت الشرطة، إن الحادث وقع بسبب القيادة المتهورة دون اعتبار لضوابط السير على هذا الطريق متجاوزا السرعات المقررة.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة المتسببة في الحادث تم احتجازه بعدما ثبت أنه كان يسير بسرعة 140 ميل في الساعة (224 كم/ الساعة)، على طريق سرعته القانونية 40 ميل في الساعة (64 كم/ الساعة).