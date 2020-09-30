بالفيديو.. كيف أنجزت كتائب القسام "صفقة الحرائر"؟

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مساء الاربعاء مقطع فيديو انجاز صفقة الحرائر والتي تمت بتاريخ (2-10-2009) حينما افرجت سلطات الاحتلال عن 37 اسيرة من سجون الاحتلال مقابل شريط عن الجندي الاسرائيلي المأسور آنذاك جلعاد شاليط.

وظهر في الفيديو مشاهد الافراج عن الاسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي ومشاهد تمثيلية لاعتقال الجندي شاليط في عملية الوهم المتبدد عام 2006.

كما ظهر في الفيديو الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" ويظهر خلفه صورة كتب عليها "قريبًا سينجز الوعد" وأسفل هذه الكلمات صورة لأسير فك قيده ومكتوب عليها (18-10) وفاء الاحرار.

فيديو انجاز صفقة الحرائر

كما كتب في الفيديو "كتائب القسام لا معلومات بدون أثمان".

وتضمن الفيديو مراحل الافراج عن صفقة وفاء الاحرار وهي كالتالي:

(2-10-2009م) كان الثمن الأول قبل ابرام صفقة وفاء الاحرار، أرسلت كتائب القسام عبر الوسطاء شريطًا مصورًا يظهر الجندي الاسير جلعاد شاليط، مقابل الشريط اشترطت المقاومة الافراج عن 18 أسيرة من الضفة المحتلة وأسيرة وابنها من قطاع غزة.

وانتهى مقطع فيديو انجاز صفقة الحرائر بعبارة: "ولا زالت كتائب القسام تحتفظ بالعديد من المعلومات حول جنود العدو".

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