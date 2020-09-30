الحملة الوطنية بغزة: يجب إعادة رواتب الموظفين العموميين وبإثر رجعي وإنصافهم

أكدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العمومين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، أم موظفي المحافظات الجنوبية في قطاع غزة التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم 07\17\12 بتاريخ 27 \8\2007 والقاضي بفصل كل موظف لا يلتزم بالشرعية.

كما وأكد أن الموظفين التزموا بقرار رئيس ديوان الموظفين العام الصادر بتاريخ 21\6\2007، والقاضي بتعليق الدوام والعمل لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية؛ حتى اشعار اخر.

وذكرت اللجنة أنها لا تزال مسئولية تجاه موظفيهم وبالحفاظ على جميع حقوقهم المالية والوظيفية التي لن يتم المساس بها او الانتقاص منها على قاعدة من يلتزم بقرارات الشرعية نلتزم به مع توثيق هذا القرار في جريدة الوقائع الفلسطينية .

وأوضحت أنه بناءً على قراري مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، فإن جميع الموظفين على رأس عملهم سواء من التزم بالقرارين أعلاه أو من أتتهم تعليمات مباشرة من وزرائهم للبقاء على رأس عملهم ، رغم الظروف القاهرة التي يعيشونها منذ ذلك القرار وحتى هذه اللحظة .

وشدّدت على أنه يترتب أن تعاد حقوق الموظفين الى اصحابها وبأثر رجعي سواءً الادارية او المالية ولن نسمح لأي كان بالعبث او المساس بها، وهي قوت "اولادنا وان سلبت سيؤدى ذلك إلى انفجار لا تحمد عقباه".

كما وشدّدت على ضرورة إلغاء قرار التقاعد المالي والتقاعد المبكر القسري والذي لا يستند الى اي مسوغ قانوني واخلاقي فى التشريعات الفلسطينية مع احتساب جميع مستحقات الموظفين التي اقتطعت وبأثر رجعي.

وبخصوص تصريحات الوزير أحمد المجدلاني، ذكرت أنه لا يجوز أن تصدر هذه التصريحات ونحن نتصدى لصفقة القرن والتطبيع وفي ظل جائحة كورونا فالموقف يتطلب وحدة الصف وانصاف الموظف حتى يستطيع الصمود والمجابهة .

وأكدت على ضرورة وقف الكيل بمكيالين في جناحي الوطن بين الموظفين ويجب ان يتوقف القهر الوظيفي فنحن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التلاعب به بالبيانات المبطنة أو التصريحات المضللة ولا التسريبات المسمومة.

وتابعت "نؤكد على استمرار فعالياتنا المطلبية والتي تنادي بإنصاف الموظف ولن نتوقف الا بعد ان نحصل على كافة حقوقنا الوظيفية والتي كفلها القانون والنظام مهما حاول المضللون والمترفين وذوى الامتيازات الفلكية والغرف المكيفة إيقافها". .

ودعت اللجنة، الحكومة ممثلة بالسيد رئيس الوزراء أن توجه النقد واللوم واستنكار تصريحات الوزير مجدلاني المسيئة والمغلوطة بحق موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة .

وتوجت إلى السيد الرئيس بنداء لإيقاف هذا العبث بمصير وقوت أبنائنا فلقد بلغ منا الوهن طاقة لم تعد تحمل الظروف القاسية التى نعيشها