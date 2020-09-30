شاهد فيديو امطار غزيرة في مكة المكرمة

انتشر فيديو امطار غزيرة في مكة المكرمة اليوم الاربعاء 30 – 9 – 2020 م ما تسبب بتشكيل السيول واغلاق بعض الطرقات الرئيسية.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات لهطول الامطار في كافة انحاء مكمة المكرمة ولوحظ اغلاق الطرق وتشكل السيول.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، توقعت بأن تهطل الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.