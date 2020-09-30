مدرب برشلونة يلمح إلى امكانية رحيل نجم آخر

ألمح مدرب فريق برشلونة الاسباني، رونالد كومان، اليوم الاربعاء، إلى إمكانية رحيل نجم الفريق عثمان ديمبلي (33 عامًا) عن "كامب نو" في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

"ولا يزال يعول على خدمات ديمبلي"، كما يقول كومان: إنه "عاد ليقول إن القرار الأول والأخير بيد اللاعب الفرنسي".

وأضاف من أصول هولندية، خلال مؤتمر صحفي، أن "مغادرة ديمبلي قرار يخص اللاعب والفريق"، و"أنا أعول عليه في الفريق. عليه أن ينتظر ليلعب لكنه يتدرب جيدا".

وذكرت أنباء عن قرب انتقال اللاعب ديمبلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبحسب تقارير إخبارية إن نادي "الشياطين الحمر" في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الجناح الدولي الفرنسي، حيث اتفق الطرفان على عقد إعارة لمدة موسم واحد.

ووصل ديمبلي إلى النادي "الكتالوني نو" قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صيف عام 2017.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني بتاريخ 26 سبتمبر الحالي، توقيعه مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مجاناً، وذلك بعد مسلسل طويل من المفاوضات بين البارسا ونجم ليفربول السابق حول إنهاء الارتباط بينهما بالتراضي.