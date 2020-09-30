إصابات بالاختناق في مواجهات اندلعت مع الاحتلال في الخليل

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الاربعاء بحالات الاختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحام الأخير مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر ببلدة بيت أمر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان تركزت بجانب مسجد الصمود.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، باتجاه منازل المواطنين مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وتتعرض بلدات مدينة الخليل لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، التي تعمد الى مهاجمة منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأصيب مساء اليوم، شاب فلسطيني في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن شاب أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات الدائرة بمنطقة القرينات في بلدة صوريف شمال الخليل.