هيئة المعابر: سيتم البدء بتسليم حقائب وأمتعة العائدين لغزة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء بتسليم حقائب وأمتعة العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضح الهيئة، أن عملية تسليم ستبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس الساعة 9:00 صباحاً، مهيبةً أنه كافة وكلاء المواطنين العائدين التوجه إلى معبر رفح لاستلامها، مع ارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وذكرت وزارة الداخلية بغزة، أمس، أن إحصائية عمل معبر رفح البري خلال ثلاثة أيام من فتحه في الاتجاهين (من الأحد إلى الثلاثاء 27-29 سبتمبر 2020)، 2659 مسافراً مغادر، ووصول 1700 عائداً فيما أرجع الجانب المصري 72 مسافراً.

وأكدت أنه تم إعادة إغلاق المعبر.