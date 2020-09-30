علماء امريكان يطّورون اختبارًا لحاسة الذوق يتنبأ الإصابة بـ"كورونا"

طّور علماء في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاء، اختباراً لحاسة الذوق يمكنه أن يتنبأ بمدى قابلية تدهور صحة الشخص المصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وأكد علماء في مستشفى باتون روج العام في لويزيانا، إن هناك صلةً بين قدرة الشخص على تذوق الأشياء ذات الطعم المرير وقدرته على مكافحة التهابات المجرى التنفسي العلوي والسفلي.

وأوضحوا ان الأشخاص الذين لا يحسون بطعم الأشياء المُرّة هم الأكثر قابلة للتدهور صحياً، ما يحتم تنويمهم في المشافي.

وأثبت العلم أن فقدان حاستي الذوق والشم هو أحد أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19، بحسب العلماء.

وبيّنت الدراسة، أنه يوجد خمس مستقبِلات تقوم بتسهيل تذوق الطعم الحلو، والمالح، والحامض، واللذيذ، مؤكدةً أن تلك الصلة حدت بهم إلى التدقيق في العلاقة بين مستقبلات الذوق لدى الإنسان ورد فعل جهاز المناعة الخاص به حيال كوفيد-19.

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