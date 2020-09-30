هنية يهاتف امير الكويت الجديد وهذا ما تعهد به الاخير

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم الاربعاء أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح معزيًا بوفاة الراحل الامير صباح الاحمد الجابر الصباح.

واستحضر هنية، مواقف الكويت وسمو الأمير الراحل الثابتة في دعم القضية والشعب الفلسطيني، متمنيا في الوقت نفسه لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح التوفيق والسداد، مؤكدا الثقة بأن الكويت ستظل تحت قيادته وفية لقضايا الأمة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني.

من جانبه عبر أمير دولة الكويت الجديد عن تقديره لهذه المواقف، متعهدًا بالبقاء أوفياء لميراث الأمير الراحل والسير على خطاه في دعم القضية الفلسطينية.