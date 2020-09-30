فيديو أول مناظرة بين ترامب وبايدن استعدادًا للانتخابات القادمة

عُقدت أول مناظرة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن مساء اليوم الاربعاء 30 – 9 -2020 ضمن استعدادات الجمهوريين والديمقراطيين لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقًا لوكالة رويترز الامريكية فقد استمرت المناظرة بين الطرفين لمدة 90 دقيقة متكاملة تحدثوا عن الكثير من الملفات والموضوعات الشائكة التي تهم المجتمع الامريكي.

ومن أبرز الملفقات التي تحدث بها الطرفين في المناظرة الأولى ما يلي:

(السجلات السياسية لترامب وبايدن - المحكمة العليا - فيروس كورونا - الاقتصاد - العنف في المدن - نزاهة الانتخابات).

ورد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن خلال المناظرة على رفض ترامب الافصاح عن موقفه بقبول نتائج الانتخابات أو رفضها.

وأكد بايدن إذا خسر ترامب الانتخابات ولن يقبل بها، فإن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الايدي وسيكون له كلمة لهذا الموقف في الوقت المناسب.

فيديو أول مناظرة بين ترامب وبايدن 2020

وتعرض الطرفين لسؤال حول موقفهما من جماعة (براود بويز) وهي جماعة متعصبة للعرق الابيض فكان جواب بايدن واضحًا وهو توقفوا عن هذا الفعل أما موقف ترامب فلم يكن واضحًا.

وخلال المناظرة قال ترامب: "إن بايدن خسر اليساريين بعد هذه المناظرة التي جمعتهما، اليوم، مؤكدًا أن بايدن سيخسر الانتخابات.

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".