بايدن: الشعب الامريكي لن يقف مكتوف الايدي إذا خسر ترامب الانتخابات

رد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن مساء اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020، على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي أبدى رفضه للمرة الثانية الإفصاح عما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات الامريكية القادمة أم لا.

ومن المقرر أن تخوض الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات جديدة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بايد في معرض رده على تصريحات ترامب: "إن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر دونالد ترامب الانتخابات القادمة ورفض التنحي".

وجاء رد بايدن خلال تجمع انتخابي بولاية أوهايو حيث أكد أن "الرئيس سيتنحى. الشعب الأمريكي لن يدعم ذلك (رفض التنحي). لن تؤيد أي وكالة حدوثه".

كما ندد بجماعة يمينية رفض ترامب التنديد بها في مناظرة، مساء أمس الثلاثاء، قائلا "رسالتي إلى مجموعة براود بويز وكل جماعة أخرى متعصبة للعرق الأبيض هي: توقفوا وكفوا (عما تفعلون)".

وأضاف بايدن "الشعب الأمريكي سيقرر من هو الرئيس المقبل. انتهى الأمر".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، خسر اليساريين بعد المناظرة التي جمعتهما.

والتقى الرجلان في أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.