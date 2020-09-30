"الطاقة": سنطبق تسعيرة المولدات الكهربائية وسنحاسب من لا يلتزم

أكد رئيس تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة ياسر حسونة أن السلطة ماضية في تطبيق قرار تحديد تسعيرة المولدات الكهربائية التجارية وهي 2.5 شيقل، مشددًا على أن السلطة ستحاسب من لا يلزم بهذا القرار.

وقال حسونة في تصريحات صحفية مساء الاربعاء: "إن أصحاب المولدات نفوا البيان المتداول على مواقع التواصل برفض قرار التسعيرة الجديدة وإطفاء المولدات وقالوا إنه عمل فردي وأكدوا مواصلتهم تقديم خدماتهم"

المولدات الكهربائية التجارية في غزة

وأضاف: "وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشرطة والنيابة العامة ستتابع تطبيق التسعيرة الجديدة على اصحاب المولدات الكهربائية التجارية"، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المولدات أبدوا رضاهم من التسعيرية وآخرون رفضوها وسيتم المتابعة القانونية في حال لم يلتزموا"

وأوضح حسونة أن قرار تطبيق التسعيرية اتخذ وفق دراسة تضمن عدم تضرر المواطنين في حال اطفاء المولدات، والبدء بتطبيقها في فصل الخريف الذي يقل فيه الاستهلاك".