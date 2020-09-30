واشنطن تعتزم ارسال القوات الفضائية العسكرية للفضاء

أكد العميد جون شو قائد عمليات الفضاء للقوات الفضائية الأمريكية أن بلاده تعتزم نشر جنود عسكريين في الفضاء في المستقبل لأهداف مهمة.

وقال العميد شو في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: "سنرسل في لحظة ما جنودنا إلى الفضاء ليديروا مراكز قيادة مرابطة في مدار القمر أو في أي مكان آخر".

وأضاف: "الهدف من نشر القوات الفضائية بالفضاء هي نشر أقمار صناعية ذاتية القيادة في الفضاء لتكون قادرة على تحديث برمجياتها بشكل مستقل والقيام بمناورات مستقلة في حال هددها خطر.

القوات الفضائية

يذكر أن القوات الفضائية تم تأسيسها رسميا في 20 ديسمبر عام 2019 بعد توقيع الموازنة العسكرية لعام 2020 من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأصبحت تلك القوات صنفا سادسا للقوات المسلحة الأمريكية.

ونشر البنتاغون في أغسطس الماضي عقيدة القوات الفضائية التي أطلق عليها تسمية "القدرة الفضائية" والتي لا تستبعد الاستعانة بعمليات هجومية وليست دفاعية فقط إذا اقتضت المصالح الوطنية ذلك.

وأشارت العقيدة إلى أن العمليات الهجومية للقوات الفضائية يمكن ألا تستهدف وسائل الدفاع الفضائي للعدو في الفضاء فحسب بل ومختلف الأهداف الأرضية والسيبرانية.