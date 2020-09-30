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مقتل موظفة بالسفارة الامريكية في كييف

  • فلسطين اليوم - كييف
  • 20:14 - 30 سبتمبر 2020
السفارة الامريكية في كييف السفارة الامريكية في كييف
تقارير
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توفيت مساء اليوم الاربعاء سانفر نيكيلو الموظفة بالسفارة الأمريكية في العاصمة الاوكرانية كييف" بعد تعرضها للضرب المبرح.

ووفقًا لموقع  UNIAN، فإن السلطات الاوكرانية وجدت الموظفة سانفر في أحد شوارع حي شيفتشينكو بالعاصمة الأوكرانية، وهي مصابة في رأسها وكانت فاقدة الوعي.

وتم نقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، وذكرت شرطة كييف أن رجلا يبلغ من العمر 30-40 سنة، قد يكون متورطا في الاعتداء على الموظفة الأجنبية.

وبحسب رواية أخرى، يحتمل أن يكون قطارا قد صدمها عندما كانت تركض والسماعات في أذنيها، ولم تلحظ اقترابه.

 

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