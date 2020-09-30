الولايات المتحدة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على سوريا

جددت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الأربعاء، من فرض عقوبات جديدة على سوريا، في إطار خنق السوريين لإخضاعهم والنيل منهم.

وتشمل عقوبات امريكا، 3 أشخاص و13 كيانا، بما في ذلك وزارة السياحة السورية، وفق وكالة سبتوتنيك.

وذكرت وزارة الخزانة الامريكية، في بيان لها، أنها اتخذت إجراءات ضد العناصر "التمكينية الرئيسية لحكومة الأسد"، بدعوى فرض أقصى الضغط على الحكومة السورية.

وأشارت الوزارة الامريكية أن "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي".

وأوضح البيان، أن العقوبات شملت "رجل أعمال سوريا بارزا، مرتبطا بالحكومة، ويعمل كوسيط للفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ورئيس مديرية المخابرات العامة السورية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي.

وأفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، في منتصف سبتمبر الحالي، بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزيد من تفاقم الوضع في سوريا، وقد تؤدي إلى تجدد النزاعات داخل البلاد.