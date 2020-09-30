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أكثر من 900 ألف عاطل عن العمل في (إسرائيل)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:44 - 30 سبتمبر 2020
كورونا في (اسرائيل) كورونا في (اسرائيل)
تقارير
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أعلنت ما تسمى بـ"دائرة التوظيف في إسرائيل"، اليوم الأربعاء، عن عدد المستوطنين العاطلين عن العمل، في ظل جائحة "كورونا".

وذكر موقع "والا" العبري، أن الباحثين عن عمل في (إسرائيل) تجاوز 900 ألف مستوطن، منهم 572908 من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن "وزارة الصحة الإسرائيلية" قررت تقليص فترة التدريب الطبي في (إسرائيل) من 11 شهرًا إلى ستة أشهر  من أجل تعزيز الطاقم الطبي في المستشفيات للتعامل مع انتشار "كورونا".

ويسعى منسق ملف "كورونا" في (إسرائيل)، البروفيسور "روني جامزو" إلى زيادة الغرامات بشكل كبير على مخالفي قيود "كورونا"، وفق القناة 12 العبرية.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن "وزارة الصحة الإسرائيلية"، قد أعلنت أن عدد الإصابات "كورونا" في (إسرائيل) ارتفعت إلى 239,806 إصابة، فيما بلغت اعداد الوفيات 1,547حالة وفاة.

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