الجبهة الشعبية: تصريحات "مجدلاني" الموجهة لقطاع غزة "مرفوضة" و"مدانة"

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج احمد، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الشؤون والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "مدانة ومرفوضة وتأتي في إطار تمييز بين موظف الضفة وموظف غزة".

وأكد الحاج احمد في حديث له مع "شهاب" ، أنه على السلطة أن تتحمل كافة تبعات قرارها بجلوس موظفين السلطة وعدم ذهابهم لأعمالهم، وأن تصريحات مجدلاني ليست الأولى وهي تأتي في أجواء مصالحة وما قاله مردود عليه.

وأوضح أن الجبهة طالبت رئيس الوزراء د. محمد اشتية بإقالة الوزير مجدلاني على خلفية تصريحاته الأخيرة، كما وطالبت الرئيس محمود عباس بتنفيذ القرارات التي تقر في المجالات المختلفة.

وشدّد الحاج احمد، على "رفع الاجراءات عن قطاع غزة لتعزيز صمود أبنائه".

كما وأكد على أن الجبهة الشعبية ما زالت تطالب في كافة اللقاءات والاجتماعات بحل عادل لموظفي تفريغات 2005.

وردًا على تصريحات مجدلاني عضو الجبهة، "يجب إعادة كل الحقوق لأهل قطاع غزة والرد الثاني إقالته".

وطالب اشتية بإنصاف موظفي غزة بإعادة الرواتب ورفع الخصومات وإعادة العلاوات.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مكالمة مسجلة للوزير احمد المجدلاني، وهو يوجه شتائم لقطاع غزة، ولسكانيها.